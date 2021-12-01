Botafogo: ingressos para amistoso entre Túlio x Loco Abreu no Nilton Santos começam a ser vendidos

O torcedor do Botafogo terá um grande evento para se despedir da temporada 2021. Os detalhes da primeira edição do "Natal da Estrela Solitária" foram anunciados nesta quarta-feira. O carro-chefe do programa, que será no dia 11 de dezembro no Estádio Nilton Santos, é o jogo festivo que será realizado entre os times de Loco Abreu e Túlio Maravilha.+ Botafogo: segundo lote do Manto da Desigualdade esgota em menos de meia hora

Além disso, o evento também disponibilizará a venda de "Mil Vezes Maravilha", o livro de Túlio que será lançado no próprio dia, shows com banda e convidados da "FM O Dia" e encontro com o Papai Noel para as crianças.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira no site da "Voucher Seguro". Os interessados podem comprar qualquer dos itens de forma separada - por exemplo, apenas o ingresso para o jogo entre Túlio e Loco Abreu pode ser adquirido, sem a necessidade de comprar o livro ou o show, e assim por diante.Os shows serão realizados após a partida em um espaço separado do gramado do Estádio Nilton Santos, mas ainda dentro da estrutura da arena, das 18h30 às 00h. Esse é um evento feito pela diretoria do Botafogo como uma forma de "despedida" pelo ano para o torcedor.

Sobre o jogo festivo, Loco Abreu e Túlio Maravilha devem anunciar os respectivos times nos próximos dias. Os ingressos estão disponíveis no site da "Voucher Seguro".

PREÇOS:

Jogo Loco Abreu x Túlio: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)Livro Túlio: R$ 50​Show FM O Dia: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)