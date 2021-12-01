Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo: ingressos para amistoso entre Túlio x Loco Abreu no Nilton Santos começam a ser vendidos
futebol

Botafogo: ingressos para amistoso entre Túlio x Loco Abreu no Nilton Santos começam a ser vendidos

Jogo festivo fará parte do "Natal da Estrela Solitária", evento que comtemplará produtos, shows e encontro com Papai Noel no estádio do Alvinegro no dia 11 de dezembro ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 13:14

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 13:14

O torcedor do Botafogo terá um grande evento para se despedir da temporada 2021. Os detalhes da primeira edição do "Natal da Estrela Solitária" foram anunciados nesta quarta-feira. O carro-chefe do programa, que será no dia 11 de dezembro no Estádio Nilton Santos, é o jogo festivo que será realizado entre os times de Loco Abreu e Túlio Maravilha.+ Botafogo: segundo lote do Manto da Desigualdade esgota em menos de meia hora
Além disso, o evento também disponibilizará a venda de "Mil Vezes Maravilha", o livro de Túlio que será lançado no próprio dia, shows com banda e convidados da "FM O Dia" e encontro com o Papai Noel para as crianças.
Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira no site da "Voucher Seguro". Os interessados podem comprar qualquer dos itens de forma separada - por exemplo, apenas o ingresso para o jogo entre Túlio e Loco Abreu pode ser adquirido, sem a necessidade de comprar o livro ou o show, e assim por diante.Os shows serão realizados após a partida em um espaço separado do gramado do Estádio Nilton Santos, mas ainda dentro da estrutura da arena, das 18h30 às 00h. Esse é um evento feito pela diretoria do Botafogo como uma forma de "despedida" pelo ano para o torcedor.
Sobre o jogo festivo, Loco Abreu e Túlio Maravilha devem anunciar os respectivos times nos próximos dias. Os ingressos estão disponíveis no site da "Voucher Seguro".
PREÇOS:
Jogo Loco Abreu x Túlio: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)Livro Túlio: R$ 50​Show FM O Dia: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)
Crédito: TúlioMaravilhaeLocoAbreusãoídolosdoBotafogo(Fotos:Divulgação;SatiroSodré/AGIF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados