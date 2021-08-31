Botafogo informa que Ronald e Diego Gonçalves já iniciaram o processo de transição de suas lesões

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na tarde desta terça-feira, o Botafogo informou que os atletas Ronald e Diego Gonçalves já iniciaram a fase de transição de suas lesões. Os atletas seguem sem poderem atuar em campo e vão desfalcar a equipe em mais algumas partidas da Série B. Sendo assim, o clube já foi ao mercado para suprir as ausências dos extremos.

+ No papel! Botafogo assina a compra de Chay junto à Portuguesa-RJO Botafogo está em avanço nas negociações de dois nomes: o meia Luiz Henrique e o lateral Carlinhos. Apesar de atuar no meio-campo, Luiz Henrique tem características ofensivas e já atuou como extremo esquerdo, pelo Fortaleza. Ambos os nomes já trabalharam com o treinador Enderson Moreira.

+ Evolução: Botafogo retorna ao G4 da Série B após 16 rodadas