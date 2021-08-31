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Botafogo informa que Ronald e Diego Gonçalves já iniciaram o processo de transição de suas lesões

Atacantes se recuperam para voltarem a campo e ajudarem o clube na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 15:21

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:21

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde desta terça-feira, o Botafogo informou que os atletas Ronald e Diego Gonçalves já iniciaram a fase de transição de suas lesões. Os atletas seguem sem poderem atuar em campo e vão desfalcar a equipe em mais algumas partidas da Série B. Sendo assim, o clube já foi ao mercado para suprir as ausências dos extremos.
+ No papel! Botafogo assina a compra de Chay junto à Portuguesa-RJO Botafogo está em avanço nas negociações de dois nomes: o meia Luiz Henrique e o lateral Carlinhos. Apesar de atuar no meio-campo, Luiz Henrique tem características ofensivas e já atuou como extremo esquerdo, pelo Fortaleza. Ambos os nomes já trabalharam com o treinador Enderson Moreira.
+ Evolução: Botafogo retorna ao G4 da Série B após 16 rodadas
Ronald não atua pelo Botafogo desde julho, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito e teve que passar por uma cirurgia. Já Diego Gonçalves, titular em todos os jogos com Enderson Moreira, se lesionou na partida contra o Vila Nova, pela 20º rodada da Série B.

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