Botafogo informa lesão significativa no tendão adutor direito de Kayque

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo informou, na tarde desta terça-feira, que o volante Kayque está com uma lesão lesão significativa no tendão adutor direito. O jogador seria titular do Alvinegro no clássico contra o Fluminense, no último domingo. No entanto, ainda no aquecimento, sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa direita e foi cortado da partida. Ele já está em tratamento, mas o clube não divulgou uma data de retorno.

> Botafogo tem semana cheia para trabalhar e garantir classificação na Taça RioO meia Matheus Frizzo segue o protocolo de concussão e nos próximos dois dias fará treinamentos físicos progressivos. O atleta se chocou de cabeça com Janderson na partida contra o ABC, na Copa do Brasil. Na ocasião, o jogo precisou ser paralisado e o camisa 45 foi levado de ambulância para um hospital.

O goleiro Gatito Fernández, por sua vez, teve uma regressão do edema ósseo e treina na academia do clube. Outro desfalque do time titular do Botafogo é o atacante Rafael Navarro, que está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e segue em tratamento.

O jovem Romildo, que testou positivo para Covid-19, teve que ficar de fora das partidas contra o Volta Redonda, Fluminense e ABC, mas agora aguarda os resultados de novos exames para saber se pode retornar ao trabalho. Ele foi promovido para o time profissional no fim da temporada passada e disputou quatro partidas, mas ainda não estreou nesta temporada.CONFIRA A SITUAÇÃO DE TODOS OS JOGADORES DO DEPARTAMENTO MÉDICO

Cavalieri: Recuperado de lesão no calcâneo e entregue à preparação de goleiros.

Gatito: regressão do edema ósseo, em evolução. Treina na academia.

Hugo: recuperado de lesão no músculo anterior da coxa esquerda e entregue à preparação física.

Pedro Castro: recuperado de Subluxação na patela do joelho esquerdo e entregue à preparação física.

Matheus Frizzo: Segue protocolo de concussão. Nos próximos dois dias fará treinamentos físicos progressivos.

Romildo: Fez exames pós-Covid nesta terça-feira(20). Aguarda resultados para retornar aos trabalhos.

Navarro: lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, em tratamento.