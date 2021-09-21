Botafogo informa casos de lesionados: Gatito treina há duas semanas; Ronald e Hugo iniciam transição

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo atualizou a situação dos jogadores lesionados. Em vídeo divulgado pela "BotafogoTV" nesta segunda-feira, Fábio Eiras, coordenador do Núcleo e Saúde performance do clube, passou o status dos jogadores que estão fora de ação para o treinador Enderson Moreira.

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O destaque fica pela situação de Gatito Fernández, que, de acordo com o profissional, já faz trabalhos específicos de goleiro há 15 dias e busca retomar a forma física. Ronald e Hugo também evoluíram. DMPedro Castro - Aguardando laudo da lesão sofrida contra o Náutico;

Joel Carli - Com entorse leve/médio, clube tentou deixa-lo disponível na semana passada, mas por dores resolveram não expor o zagueiro ao jogo contra o Náutico. Nos próximos dias, com trabalhos com fisioterapia e preparação física, deve ficar disponível para os próximos jogos.

TransiçãoHugo - Lesão de clavícula. Entregue ao departamento de preparação física;

Ronald - Treinou com o grupo e deve voltar aos jogos nas próximas semanas;

Gatito Fernández - Faz trabalhos específicos de goleiro há duas semanas e se readaptando;

Romildo - Lesão de leve/médio, retorno curto para os próximos dias;