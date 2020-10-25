Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo goleia Goiás no retorno da Série A2 do Brasileirão Feminino

Campeonato Brasileiro Feminino da Séria A-2 retorna após sete meses de paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Alvinegro lidera Grupo E após vitória...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 17:57
Crédito: Botafogo retorna com goleada na Série A2 Feminina - Reprodução Twitter Botafogo
Neste domingo, o Botafogo goleou o Goiás por 4 a 1, fora de casa, no retorno do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. Karen, Jéssia e Bia, duas vezes, marcaram os gols da vitória do Glorioso.
Com a vitória, o Botafogo pulou para liderança do Grupo E do Brasileirão Série A2 Feminino com 4 pontos. A equipe alvinegra volta aos gramados no próximo domingo, em casa, no clássico contra o Vasco.
O Campeonato Brasileiro Feminino da Séria A-2 retornou após sete meses de paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Em março, na estreia, o Botafogo empatou com o Real Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados