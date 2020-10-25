Botafogo goleia Goiás no retorno da Série A2 do Brasileirão Feminino

Crédito: Botafogo retorna com goleada na Série A2 Feminina - Reprodução Twitter Botafogo

Neste domingo, o Botafogo goleou o Goiás por 4 a 1, fora de casa, no retorno do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. Karen, Jéssia e Bia, duas vezes, marcaram os gols da vitória do Glorioso.

Com a vitória, o Botafogo pulou para liderança do Grupo E do Brasileirão Série A2 Feminino com 4 pontos. A equipe alvinegra volta aos gramados no próximo domingo, em casa, no clássico contra o Vasco.