Botafogo formaliza a renovação de Rickson até o fim do ano

O Botafogo estendeu o vínculo de mais um volante. Após chegar a um acordo com o Nova Iguaçu para renovar o vínculo de Kayque, foi a vez de "apertar a mão" de Rickson. O clube de General Severiano formalizou a renovação de contrato do meio-campista até o fim do ano, como o "Ge" publicou de forma inicial e o LANCE! confirmou.
A negociação foi sacramentada na última terça-feira. A diretoria do Botafogo já vinha conversando com os empresários do Rickson há, pelo menos, dez dias. A conversa trouxe um ponto final no negócio com um final feliz para o jogador.O antigo vínculo de Rickson com o Botafogo acabaria no fim de maio. O atleta agradou Marcelo Chamusca, e a diretoria correu atrás para que ele ficasse até, pelo menos, o final da atual temporada. O meio-campista, portanto, participará da campanha na Série B do Brasileirão.
O camisa 28 tem nove partidas na temporada 2021 e vem atuando como primeiro volante com Marcelo Chamusca. Alternando entre o time titular e o reserva, aparece como uma peça que o treinador considera como importante.