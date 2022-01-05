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Botafogo fecha parceria para a realização de exames médicos no começo da pré-temporada

Botafogo firmou parceria comercial com a CMED/Decordis, responsável por levar equipamentos ao Nilton Santos e realizar exames nos jogadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 15:01

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:01

O Botafogo firmou um acordo comercial para a realização de exames médicos no retorno dos jogadores para a pré-temporada. O Alvinegro contou com a CMED/Decordis para as avalições para com os atletas no Estádio Nilton Santos, que começaram a retornar aos trabalhos na última segunda-feira.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
O acordo foi firmado ainda no ano passado. A empresa levou equipamentos para o Estádio Nilton Santos e, ao lado da equipe médica e de fisiologia do Alvinegro, os médicos da CMED auxiliaram esse primeiro processo na reapresentação dos jogadores. Thiago Carminatti, médico do Glorioso, detalhou o processo à "BotafogoTV".
– A gente procurou alinhar parcerias no ano passado justamente com o intuito de promover um trabalho mais fácil, integrado e ágil nessa pré-temporada. Analisamos várias propostas e entendemos fechar essa parceria. Através deles estamos fazendo exames de pré-participação, avaliação cardiológica, teste ergométrico, ecocardiograma... - numerou.
– Tudo necessário dentro das instalações do clube. É interessante porque facilita para a integração de avaliação multidisciplinares em um mesmo momento, mais fácil do que a gente precisar levar os atletas para uma clínica para fazer o exame "A" depois o "B"... Aqui a gente consegue fazer tudo usando a estrutura do clube para fazer uma análise integrada - completou.Gustavo Cardozo, diretor técnico e científico do CMED/Decordis, comemorou o acordo com o clube de General Severiano. O profissional ressaltou a importância da realização de exames médicos antes dos atletas iniciarem os trabalhos de campo.
– Para nós é uma honra estar avaliando o Botafogo, esse clube tradicional que subiu para a Série A agora e vem muito forte em diversos aspectos. Tecnicamente é muito importante ter essa avaliação porque identificamos o estado físico para que eles (jogadores) possam continuar a temporada de uma maneira mais segura. Os atletas estão participando e procuramos contribuir de uma maneira importante para o Botafogo. Trabalhar de uma maneira eficaz com um clube de ponta é importante como um todo para a empresa.
Crédito: RealizaçãodeexamesnoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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