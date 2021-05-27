Botafogo fecha com o FOOTURE para análise de mercado e scouting

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou que contratou os serviços da empresa FOOTURE para dar suporte ao Departamento de Futebol no mapeamento do mercado, na prospecção de jogadores e na análise dos adversários. Em nota, o clube de General Severiano afirmou que "dá um passo importante para aumentar o valor de mercado dos atletas, de modo que se tornem ativos e gerem receitas".

- A ciência de scouting é uma competência padrão no futebol moderno, amplamente usado nos países desenvolvidos, já que é um investimento que se paga muito rapidamente e múltiplas vezes na medida que reduz o risco das contratações e estabelece diretrizes transparentes de negociação e valorização de atletas - disse Jorge Braga, CEO do Botafogo> Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do Botafogo VEJA A NOTA DO BOTAFOGO

Os dados mudam o jogo e têm sido decisivos tanto nos resultados de campo quanto na perspectiva de negócio. Com a ciência do scouting como referência, o Botafogo está investindo em tecnologia para dar suporte ao Departamento de Futebol no mapeamento do mercado, na prospecção de jogadores e na análise dos adversários. Através da contratação dos serviços da FOOTURE, o Clube dá um passo importante para aumentar o valor de mercado dos atletas, de modo que se tornem ativos e gerem receitas.

"A ciência de scouting é uma competência padrão no futebol moderno, amplamente usado nos países desenvolvidos, já que é um investimento que se paga muito rapidamente e múltiplas vezes na medida que reduz o risco das contratações e estabelece diretrizes transparentes de negociação e valorização de atletas", destacou o CEO Jorge Braga.

"Nossa expectativa é que a FOOTURE potencialize o trabalho de grandes profissionais que temos internamente no nosso setor de análise de desempenho", analisou o Diretor de Futebol Eduardo Freeland.

Com o suporte do scout e tecnologia, as decisões estratégicas passam a ter dados mais significativos que darão suporte para as tomadas de decisão.

“É uma grande honra para o time Footure fazer parte do mundo Botafogo. Mais do que trabalhar em conjunto com os profissionais do clube para potencializarmos a performance esportiva e econômica: será também uma oportunidade de levarmos ainda mais longe a visão de que a tecnologia e a inovação podem ajudar a transformar a forma de se fazer futebol. A parceria entre Botafogo e Footure deixa claro o compromisso do clube com o principal ativo da indústria esportiva atualmente, a coragem de fazer diferente. Vamos, Fogão!”, afirmou Eduardo Dias, CEO do Footure.

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