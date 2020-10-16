Botafogo fecha com Cesinha e busca liberação com o Internacional

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O Botafogo tem um reforço encaminhado, mas ainda não sabe quando poderá contar com ele. O clube de General Severiano tem acordo para assinar com Cesinha, atualmente emprestado ao Internacional. Inicialmente, o meia viria para integrar a equipe sub-20 do Alvinegro, mas com participação recorrente no time profissional.

O jogador de 20 anos pertence ao Três Passos Atlético Clube, mesmo time que revelou Luís Henrique, recentemente vendido ao Olympique de Marselha-FRA, e possui parceria com o França. Os empresários de Cesinha - donos do TAC - estão certos que o próximo time do meio-campista será o Botafogo, mas o Internacional é um entrave para ter noção sobre a data que o atleta vestirá a camisa alvinegra.

Cesinha está emprestado ao Internacional até dezembro de 2020. O Colorado tem uma opção de compra ao fim do período, mas já sinalizou que não vai exercê-lo. O próprio jogador, por não ter chances no time profissional com o treinador Eduardo Coudet, e os empresários enxergam uma mudança de ares como a melhor decisão para a carreira do atleta.

Entre Botafogo, TAC e Cesinha está tudo definido. Assim como outros jogadores da equipe gaúcha que estão no Alvinegro, o meio-campista chegará ao clube de General Severiano por empréstimo. Haverá uma opção de compra ao final do período e o Glorioso terá uma taxa de vitrine sobre o atleta.O Internacional, contudo, não quer liberar o jogador antes do período de empréstimo. Os donos do TAC estão conversando com dirigentes do Colorado sobre a possibilidade do empréstimo ser rescindido antes de dezembro e, assim, o jogador assinar com o Botafogo imediatamente. O desejo da equipe gaúcha é que o atleta venha para o Alvinegro o quanto antes.

É de interesse das partes que Cesinha se desligue do Internacional para que o Botafogo consiga inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro. Caso contrário, o meio-campista chegaria no clube carioca apenas no ano que vem e poderia ser utilizado na categoria profissional apenas a partir do Campeonato Carioca, na virada da temporada.