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Botafogo faz proposta para Daniel Garnero, mas argentino recusa por opção pessoal

Alvinegro procurou oficialmente o ex-treinador do Olimpia, que gostou dos números apresentados pelo Glorioso, mas quer ficar com a família na Argentina até o fim do ano...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 15:50

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:50

Crédito: EFE
A pressão da torcida funcionou e o Botafogo foi oficialmente atrás de Daniel Garnero. As negociações, contudo, não tiveram um final feliz. O ex-treinador do Olimpia até gostou dos números apresentados pelo Alvinegro, mas alegou que quer ficar com a família, na Argentina, até o final do ano e, por isso, não vai aceitar nenhuma proposta no momento.
O Botafogo fez a proposta por intermédio de Dênis Marques, empresário brasileiro com influência no Paraguai. Daniel Garnero afirmou que dinheiro não foi o problema e que ele gostou do que foi oferecido, mas que, no momento, prefere ficar com a família.
Eis o contexto: argentino, Garnero treina no Paraguai há quatro anos. Agora, desempregado, quer aproveitar um pouco do tempo na terra-natal. O treinador afirmou que está disposto a ouvir ofertas, caso haja interesse, para assumir a partir do ano que vem.
A equipe do Rio de Janeiro, por ordem de Túlio Lustosa, procurou oficialmente Daniel Garnero na tarde desta sexta-feira. O argentino virou o plano A, mas o clube volta à estaca zero com a recusa.

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