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Botafogo faz investida por João Felipe, do Resende, mas tem proposta recusada

Alvinegro entrou em contato diretamente com o Gigante do Vale com interesse no jogador, mas tem ímpeto recuado; intenção inicial seria de aproveitar volante no time sub-20...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 10:00
Crédito: Divulgação/Leonam Viana
O Botafogo segue na busca de um volante. Nas últimas semanas, o Alvinegro fez uma proposta ao Resende mostrando interesse na contratação de João Felipe, de 19 anos. O Gigante do Vale, porém, recusou a realidade apresentada pelo clube de General Severiano.
+ Com poucas certezas e muitas dúvidas, Botafogo sai do Carioca sem ainda ter um time ideal
O plano do Glorioso seria, inicialmente, aproveitar João Felipe na equipe sub-20, mas com o jogador sendo observado semanalmente pelo profissional, treinando nos intervalos dos jogos da base e com relatórios. Estes foram os casos, por exemplo, de Kayque e Paulo Victor, que vieram do Nova Iguaçu e atualmente estão totalmente envolvidos no time principal.
A diretoria do Botafogo procurou diretamente o Resende mostrando interesse no jogador, que já possui vínculo profissional com a equipe. O Gigante do Vale, contudo, recusou a proposta apresentada pelo Alvinegro. O nome de João Felipe continua no radar do Glorioso, que pode intensificar o interesse.João Felipe planejava passar por um mês de testes no Lyon, que possui parceria com o Resende, ainda no ano passado, mas ele não conseguiu ir à França por conta da pandemia do coronavírus. O jogador e o estafe ainda não foram avisados sobre possíveis novas datas destes treinos na Europa em 2021, mas o Resende aguarda a chance aparecer novamente.
Com esta oportunidade de treinamentos no Lyon, a prioridade do Gigante do Vale é que João Felipe tenha a oportunidade de mostrar serviço na França. Vale lembrar que ainda não há nada certo e que o atleta, neste momento, está sendo aproveitado pelo time sub-20 do Resende para manter ritmo de jogo.
O volante atuou em nove partidas do Resende no último Campeonato Carioca, marcando dois gols. O jogador chamou a atenção do Botafogo, que tenta aproveitar a oportunidade de mercado - antes, contudo, precisa convencer o Gigante do Vale a liberar o jogador.

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