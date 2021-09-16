Botafogo fatura em um mês mais do que arrecadou em um ano com nova loja virtual

Além de oferecer um leque variado de produtos, com novos lançamentos como a camisa azul, e preços mais acessíveis, a Loja do Botafogo tem promovido ativações especiais em datas comemorativas, como a realizada no Dia dos Pais, que rendeu um bom fluxo de venda entre os torcedores.– Faturamos em um mês o que o antigo licenciado arrecadava em um ano. Isso é reflexo de um remanejamento no contrato com nossos fornecedores e prestadores, tentando firmar parcerias que sejam mais rentáveis para o clube como um todo, mas sem esquecer a verdadeira essência disso tudo, que é o torcedor. E essa relação de proximidade vai além da venda, ela precisa vir precedida de ações que o façam se sentir inseridos dentro deste contexto - explicou Lênin Franco.