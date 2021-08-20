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Botafogo estreará novo uniforme azul contra o Vila Nova, domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão

Confeccionados pela Kappa, os novos modelos foram lançados no dia 12, no aniversário de 117 do Glorioso. As camisas fazem uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 17:26
Crédito: Chay com o novo uniforme 4 do Botafogo para a temporada (Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta, que irá estrear o seu novo uniforme 4, azul, no duelo contra o Vila Nova (GO). A partida será realizada no domingo, às 11h, no Nilton Santos, e será válida pela vigésima rodada da Série B do Brasileirão, a primeira do returno.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Estreia do uniforme IV! O Fogão entra em campo neste domingo com a nova camisa celeste, para enfrentar o Vila Nova. #ORioéGlorioso - anunciou o clube em sua rede social
+ Enderson Moreira é punido por dois jogos pelo STJD após discussão com árbitro do duelo contra o Confiança
Confeccionados pela Kappa, os novos modelos foram lançados no último dia 12, no aniversário de 117 anosdo Glorioso. As camisas fazem uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro e possuem as cores azul celeste (atletas de linha) e azul escuro (goleiros).
+ Botafogo fecha primeiro turno como o melhor mandante do Brasileirão
O Botafogo atualmente está na oitava colocação na tabela e tenta encostar no G4 da competição. Com 29 pontos, a diferença para o CRB, quarto colocado, é de quatro pontos.

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