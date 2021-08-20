Botafogo estreará novo uniforme azul contra o Vila Nova, domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão

Crédito: Chay com o novo uniforme 4 do Botafogo para a temporada (Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta, que irá estrear o seu novo uniforme 4, azul, no duelo contra o Vila Nova (GO). A partida será realizada no domingo, às 11h, no Nilton Santos, e será válida pela vigésima rodada da Série B do Brasileirão, a primeira do returno.

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- Estreia do uniforme IV! O Fogão entra em campo neste domingo com a nova camisa celeste, para enfrentar o Vila Nova. #ORioéGlorioso - anunciou o clube em sua rede social

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Confeccionados pela Kappa, os novos modelos foram lançados no último dia 12, no aniversário de 117 anosdo Glorioso. As camisas fazem uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro e possuem as cores azul celeste (atletas de linha) e azul escuro (goleiros).

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