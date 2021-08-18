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Botafogo está escalado para enfrentar o Guarani pela Série B; veja o time e onde assistir

As únicas alterações no time titular são as entradas de Gilvan e Barreto nos lugares de Joel Carli e Pedro Castro, respectivamente...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 18:06
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está escalado para enfrentar o Guarani nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enderson Moreira promoveu apenas duas novidades em relação ao time que venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no último fim de semana. Assim, Barreto e Gilvan entram nas vagas de Pedro Castro e Carli, respectivamente.
> Botafogo tem preferência para adquirir Luís Oyama em definitivo Dessa forma, o Botafogo está escalado com: ​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Hugo; Luís Oyama, Barreto e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.
Pelo lado do Guarani, o jogo é a chance de melhorar o desempenho dentro de casa na Série B. Até aqui, o Bugre é o sétimo pior mandante da competição. Já o Botafogo é o quinto pior visitante da segunda divisão e busca apenas a segunda vitória fora do Rio de Janeiro no campeonato.FICHA TÉCNICAGuarani x Botafogo
Data-Hora: 18/08/2021, às 19hLocal: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)​Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA) Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

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