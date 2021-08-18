Botafogo está escalado para enfrentar o Guarani pela Série B; veja o time e onde assistir

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Guarani nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enderson Moreira promoveu apenas duas novidades em relação ao time que venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no último fim de semana. Assim, Barreto e Gilvan entram nas vagas de Pedro Castro e Carli, respectivamente.

> Botafogo tem preferência para adquirir Luís Oyama em definitivo Dessa forma, o Botafogo está escalado com: ​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Hugo; Luís Oyama, Barreto e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Pelo lado do Guarani, o jogo é a chance de melhorar o desempenho dentro de casa na Série B. Até aqui, o Bugre é o sétimo pior mandante da competição. Já o Botafogo é o quinto pior visitante da segunda divisão e busca apenas a segunda vitória fora do Rio de Janeiro no campeonato.FICHA TÉCNICAGuarani x Botafogo