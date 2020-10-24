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futebol

Botafogo esclarece situação com patrocinador master e afirma que só irá promover 'marcas regularizadas'

Anunciada como nova patrocinadora master, 'QVE Brasil' teve registro cassado pela Anvisa
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Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 15:47
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde deste sábado, o Botafogo publicou um comunicado oficial de esclarecimento a atual situação sobre seu novo patrocinador master, a 'QVE Brasil'. A marca teve sua licença cassada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O Botafogo anunciou o novo vínculo, na última sexta-feira, válido até fevereiro de 2021, data do fim do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está sem um patrocinador master desde a saída da Caixa Econômica Federal em 2018.
Confira o comunicado do Botafogo na íntegra:
O Botafogo anunciou na sexta-feira (23/10), em seus canais oficiais de comunicação, a parceria com a QVE Brasil para exibir a marca no espaço master da camisa de jogo. No momento do acerto, a empresa possuía todas as certificações regularizadas junto ao órgãos competentes para a comercialização do seu produto. A Anvisa deferiu o procedimento, em 22/9/2020, com validade até 2030. O Departamento Jurídico do Clube, como de praxe, acompanhou todas as etapas do processo.
Na noite de sexta-feira, o status do produto no órgão que regulamenta a sua comercialização foi alterado, havendo necessidade de ajustes. O Clube foi informado pela QVE Brasil que a empresa está tomando as providências administrativas e jurídicas para que o produto volte a ser comercializado o mais rápido possível.
Dessa forma, o Clube, como sempre, apenas irá promover marcas no seu uniforme e demais ativos de marketing com suas situações devidamente normalizadas.
Botafogo de Futebol e Regatas

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