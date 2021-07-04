Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo encerra participação no Campeonato Brasileiro sub-17 com vitória sobre o Ceará
futebol

Botafogo encerra participação no Campeonato Brasileiro sub-17 com vitória sobre o Ceará

Com o resultado, o Alvinegro Carioca terminou o Brasileirão sub-17 na nona colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 13:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 13:56
Crédito: Reprodução/ Eleven Sports/CBF TV
Sem chance de se classificar para as quartas de final do Brasileirão sub-17, o Botafogo se despediu da competição com uma goleada sobre o Ceará por 4 a 0, no CEFAT, em jogo válido pela nona rodada. Kayan (2x), Kauê Leonardo e Bruno marcaram os gols da vitória da equipe carioca.
> ATUAÇÕES: Marco Antônio faz golaço e leva a maior nota do BotafogoCom o resultado, o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro sub-17 na nona colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados. Em nove partidas disputadas, o Alvinegro somou duas vitórias, um empate e seis derrotas. A derrota mais expressiva, inclusive, veio na última terça-feira, quando a equipe de General Severiano foi goleada pelo Bahia por 7 a 2.
O Ceará, por sua vez, terminou a competição na décima (última) colocação do Grupo A, com três pontos conquistados. No total, o Vozão conseguiu apenas uma vitória, oito derrotas e nenhum empate. Junto com o Alvinegro Carioca, a equipe cearense teve o pior saldo do grupo (-14).
> Veja a tabela da Série B
Pelo regulamento do campeonato, 20 times são divididos em dois grupos de dez e se enfrentam entre si em turno único. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão disputadas - bem como a semifinal e a final - em jogos de ida e volta. Nessa fase, em caso de empate nos placares ou no saldo de gol ao fim das duas partidas, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados