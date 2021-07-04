Botafogo encerra participação no Campeonato Brasileiro sub-17 com vitória sobre o Ceará

Crédito: Reprodução/ Eleven Sports/CBF TV

Sem chance de se classificar para as quartas de final do Brasileirão sub-17, o Botafogo se despediu da competição com uma goleada sobre o Ceará por 4 a 0, no CEFAT, em jogo válido pela nona rodada. Kayan (2x), Kauê Leonardo e Bruno marcaram os gols da vitória da equipe carioca.

> ATUAÇÕES: Marco Antônio faz golaço e leva a maior nota do BotafogoCom o resultado, o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro sub-17 na nona colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados. Em nove partidas disputadas, o Alvinegro somou duas vitórias, um empate e seis derrotas. A derrota mais expressiva, inclusive, veio na última terça-feira, quando a equipe de General Severiano foi goleada pelo Bahia por 7 a 2.

O Ceará, por sua vez, terminou a competição na décima (última) colocação do Grupo A, com três pontos conquistados. No total, o Vozão conseguiu apenas uma vitória, oito derrotas e nenhum empate. Junto com o Alvinegro Carioca, a equipe cearense teve o pior saldo do grupo (-14).

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