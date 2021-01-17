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Botafogo encara o Bahia em jogo decisivo da semifinal da Série A2 do Brasileiro feminino

Gloriosas esperam partida equilibrada na Fonte Nova, neste domingo, às 16h. Jogo de ida teve empate em 1 a 1 no Nilton Santos...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 10:00
Crédito: 'Sabemos do nosso potencial e vamos lá buscar essa classificação', afirma a lateral Chai (Divulgação / Botafogo
A ansiedade toma conta das Gloriosas neste domingo. Às 16h, o Botafogo encara o Bahia na Fonte Nova em jogo que define sua situação na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. O primeiro jogo, no Nilton Santos, teve empate em 1 a 1.
A lateral-direita Chai exige que as alvinegras tenham um desempenho superior no jogo decisivo, mas alerta para o equilíbrio no confronto.
- Vai ser uma partida bastante emocionante. Espero que façamos um jogo melhor. Sabemos da qualidade da equipe adversária e o primeiro jogo mostrou bem o equilíbrio entre os times, mas sabemos do nosso potencial e vamos lá buscar essa classificação para o Botafogo - disse ao site oficial do clube.
Do lado do Bahia, o técnico Igor Morena treinou lances de bola aérea. Giovânia é o trunfo para a equipe se sobressair.

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