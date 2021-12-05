Botafogo encaminha renovação com goleiro Douglas Borges

O Botafogo está próximo de renovar com Douglas Borges. O goleiro de 31 anos chegou ao clube no início da temporada e tem contrato até o final do ano. Douglas começou como titular da equipe, mas perdeu a posição para Diego Loureiro. A informação é do ‘Canal do TF’.Sem Gatito por conta de lesão, o Botafogo iniciou a temporada com Douglas Borges como o titular. O goleiro começou bem, com boas atuações e foi titular no Campeonato Carioca e no começo da Série B. Porém, algumas falhas cometidas na meta fizeram o jogador perder a titularidade, na 11ª rodada da competição, para Diego Loureiro, goleiro cria da base do Alvinegro.
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Com Gatito recuperado de lesão e Diego Loureiro bem na posição, o Botafogo planeja que Douglas Borges seja o terceiro goleiro da equipe para a temporada de 2022. O clube foi campeão da Série B e voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.