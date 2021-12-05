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futebol

Botafogo encaminha renovação com goleiro Douglas Borges

Goleiro foi titular no início da temporada, no Campeonato Carioca e começo da Série B, mas perdeu a posição para Diego Loureiro
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LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 16:27

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 16:27

O Botafogo está próximo de renovar com Douglas Borges. O goleiro de 31 anos chegou ao clube no início da temporada e tem contrato até o final do ano. Douglas começou como titular da equipe, mas perdeu a posição para Diego Loureiro. A informação é do ‘Canal do TF’.Sem Gatito por conta de lesão, o Botafogo iniciou a temporada com Douglas Borges como o titular. O goleiro começou bem, com boas atuações e foi titular no Campeonato Carioca e no começo da Série B. Porém, algumas falhas cometidas na meta fizeram o jogador perder a titularidade, na 11ª rodada da competição, para Diego Loureiro, goleiro cria da base do Alvinegro.
> Diego Loureiro, do Botafogo, fecha Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols
Com Gatito recuperado de lesão e Diego Loureiro bem na posição, o Botafogo planeja que Douglas Borges seja o terceiro goleiro da equipe para a temporada de 2022. O clube foi campeão da Série B e voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Crédito: DouglasBorges,goleirodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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