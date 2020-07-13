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futebol

Botafogo encaminha novo patrocínio para o começo do Brasileirão

Clube de General Severiano tem tratativas avançadas para estampar o logo da Eficaz Engenharia nas mangas do uniforme até o final da competição nacional...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 16:15
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mais dinheiro em conta. O Botafogo está em tratativas avançadas para estampar mais um patrocinador durante o Campeonato Brasileiro, que iniciará no primeiro semestre de agosto. Trata-se da Eficaz Engenharia, empresa da Região Sul do Brasil.
As negociações estão encaminhadas e a empresa estampará as mangas da camisa alvinegra, além de ter uma vaga no backdrop alvinegro e em campanhas nas redes sociais do clube. Os valores são mantidos em sigilo e o contrato, inicialmente, terá validade até fevereiro de 2021.
A Eficaz Engenharia e o Botafogo também negociam uma possível parceria no novo CT do Alvinegro como uma das formas do patrocínio. Um dos desejos da empresa é transformar a cota do negócio para ajudar nas obras no futuro centro de treinamento do clube de General Severiano, o que será discutido futuramente.
O representante da Eficaz se encontrou com pessoas do Botafogo no final da última semana e gostou do projeto apresentado - contando, é claro, com as questões envolvendo o CT e a possível chegada do clube-empresa. As contratações de Keisuke Honda e Salomon Kalou também pesaram para a boa conversa entre as partes.
Atualmente, o Botafogo conta com os patrocínios da Casa de Apostas, na região da omoplata, Baterax, no calção, Tim, Visit Now e Grupo Cercred.

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