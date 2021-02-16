Botafogo encaminha contratação de Matheus Frizzo, ex-Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Botafogo começa a se movimentar em busca de reforços visando a próxima temporada. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado para fechar com Matheus Frizzo, meio-campista que pertence ao Grêmio e chegará por empréstimo ao clube carioca. A informação foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.

Matheus, cria das categorias de base do Grêmio, será emprestado ao Alvinegro até o fim da segunda divisão, em dezembro. Os últimos detalhes burocráticos separam o final feliz da negociação.

Frizzo passou a última temporada emprestado ao Vitória, que disputou a Série B. Pelo Rubro-Negro, foram 17 partidas disputadas. No Grêmio, ele não teria espaço com o treinador Renato Portaluppi.

O volante de 22 anos espera apenas a sinalização final entre Botafogo e Grêmio para viajar ao Rio de Janeiro, realizar exames médicos e, se for aprovado, assinar o contrato.