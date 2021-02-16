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futebol

Botafogo encaminha contratação de Matheus Frizzo, ex-Grêmio

Meio-campista, que defendeu o Vitória na última temporada, será emprestado ao clube de General Severiano até o fim da Série B...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 14:19
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Botafogo começa a se movimentar em busca de reforços visando a próxima temporada. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado para fechar com Matheus Frizzo, meio-campista que pertence ao Grêmio e chegará por empréstimo ao clube carioca. A informação foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Matheus, cria das categorias de base do Grêmio, será emprestado ao Alvinegro até o fim da segunda divisão, em dezembro. Os últimos detalhes burocráticos separam o final feliz da negociação.
Frizzo passou a última temporada emprestado ao Vitória, que disputou a Série B. Pelo Rubro-Negro, foram 17 partidas disputadas. No Grêmio, ele não teria espaço com o treinador Renato Portaluppi.
O volante de 22 anos espera apenas a sinalização final entre Botafogo e Grêmio para viajar ao Rio de Janeiro, realizar exames médicos e, se for aprovado, assinar o contrato.
Esta é a segunda contratação do Botafogo para a próxima temporada. O primeiro foi Ronald, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, que tem um pré-contrato e se apresentará ao fim do Campeonato Brasileiro.

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