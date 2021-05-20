Botafogo encaminha a permanência de Kayque até o fim do ano

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Mais seis meses de Kayque. O Botafogo tem praticamente tudo certo para a extensão do empréstimo do meio-campista até o dia 31 de dezembro de 2021, no fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Os últimos detalhes burocráticos separam o negócio da assinatura.

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Inicialmente, o contrato de Kayque com o Alvinegro acabaria no dia 30 de maio, com o fim do Campeonato Carioca, e o Botafogo teria uma opção de compra de R$ 300 mil para adquirir 50% dos direitos federativos do jogador.

Como o jogador ficou praticamente um mês e meio afastado por conta de uma lesão, o Nova Iguaçu reconheceu que o Botafogo não teve "amostragem" suficiente e resolveu dar um novo voto de confiança ao clube de General Severiano, aceitando a extensão do empréstimo por mais seis meses com os mesmos termos.

Portanto, Kayque fica no Alvinegro para a disputa da Série B do Brasileirão. Ele vinha sendo utilizado com certa frequência pelo treinador Marcelo Chamusca antes de se lesionar.