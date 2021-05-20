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futebol

Botafogo encaminha a permanência de Kayque até o fim do ano

Nova Iguaçu, dono dos direitos federativos do jogador, dá "voto de confiança" do Alvinegro e detalhes burocráticos separam extensão do contrato do meio-campista...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:15
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Mais seis meses de Kayque. O Botafogo tem praticamente tudo certo para a extensão do empréstimo do meio-campista até o dia 31 de dezembro de 2021, no fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Os últimos detalhes burocráticos separam o negócio da assinatura.
+ Mais um: Botafogo encaminha a contratação de Chay, destaque da Portuguesa no Carioca
Inicialmente, o contrato de Kayque com o Alvinegro acabaria no dia 30 de maio, com o fim do Campeonato Carioca, e o Botafogo teria uma opção de compra de R$ 300 mil para adquirir 50% dos direitos federativos do jogador.
Como o jogador ficou praticamente um mês e meio afastado por conta de uma lesão, o Nova Iguaçu reconheceu que o Botafogo não teve "amostragem" suficiente e resolveu dar um novo voto de confiança ao clube de General Severiano, aceitando a extensão do empréstimo por mais seis meses com os mesmos termos.
Portanto, Kayque fica no Alvinegro para a disputa da Série B do Brasileirão. Ele vinha sendo utilizado com certa frequência pelo treinador Marcelo Chamusca antes de se lesionar.
O camisa 49 é mais uma opção de volantes para o treinador, além de Rickson, que ainda negocia uma possível renovação com o clube, Pedro Castro e Matheus Frizzo. Luís Oyama, do Mirassol, está sendo contratado e Luiz Otávio deixará o clube no fim do mês.

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