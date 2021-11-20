futebol

Botafogo empata com Vasco e se torna Campeão da Copa Rio Sub-20/OPG

Alvinegro tinha a vantagem do empate devido a vitória por 3 a 2 na partida de ida da decisão com o Cruz-Maltino
LanceNet

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 17:22

O Botafogo é Campeão da Copa Rio Sub-20/OPG. O Alvinegro ficou no empate com o Vasco por 1 a 1 no CEFAT, pela partida de volta da final. Com o resultado, a equipe saiu com o título da competição devido a vantagem que obteve no confronto de ida, por 3 a 2. O agregado, portanto, ficou em 4 a 3 a favor do Glorioso.> Ela mudou a forma como o Brasil vê Barbosa. Ao L!, diz: 'Quero muito mais, mas estou muito realizada'
Na primeira etapa, o Botafogo foi superior e criou as melhores chances da partida. Atrás do placar agregado, o Vasco saiu para o jogo com velocidade, mas a defesa do Alvinegro foi bem e anulou as oportunidades de ataque do Cruz-Maltino.
> 'Manto da desigualdade': Botafogo lança camisa em campanha contra o racismo
Já na segunda etapa, o Vasco abriu o placar no início e incendiou o jogo. Aos sete minutos, o atacante Marcos Dias apareceu livre na área e mandou a bola para o fundo das redes. Logo em seguida, aos 13 minutos, a bola chega no meio para Wendell Lessa que acertou um belo chute de fora da área e garantiu o título para o Botafogo.
Crédito: (Foto:Divulgação/Botafogo

