Botafogo empata com Vasco e se torna Campeão da Copa Rio Sub-20/OPG

O Botafogo é Campeão da Copa Rio Sub-20/OPG. O Alvinegro ficou no empate com o Vasco por 1 a 1 no CEFAT, pela partida de volta da final. Com o resultado, a equipe saiu com o título da competição devido a vantagem que obteve no confronto de ida, por 3 a 2. O agregado, portanto, ficou em 4 a 3 a favor do Glorioso.
Na primeira etapa, o Botafogo foi superior e criou as melhores chances da partida. Atrás do placar agregado, o Vasco saiu para o jogo com velocidade, mas a defesa do Alvinegro foi bem e anulou as oportunidades de ataque do Cruz-Maltino.
Já na segunda etapa, o Vasco abriu o placar no início e incendiou o jogo. Aos sete minutos, o atacante Marcos Dias apareceu livre na área e mandou a bola para o fundo das redes. Logo em seguida, aos 13 minutos, a bola chega no meio para Wendell Lessa que acertou um belo chute de fora da área e garantiu o título para o Botafogo.