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futebol

Botafogo empata com o Grêmio e é rebaixado no Brasileirão Feminino

Alvinegro tem os resultados que precisa na rodada, mas não faz a sua parte e voltará a jogar na Série A2 na próxima temporada...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 16:59
Crédito: Jéssica Maldonado/Grêmio FBPA
A aventura do Botafogo na primeira divisão do futebol feminino durou apenas uma temporada. Nesta quinta-feira, o Alvinegro empatou sem gols com o Grêmio no CT Hélio Dourado, em partida válida pela última rodada do Brasileirão, e foi rebaixado.
O Botafogo não dependia apenas de si para se salvar, mas a rodada foi favorável. As duas equipes que estavam na frente do Glorioso tropeçaram: o Minas Brasília perdeu para o Palmeiras e o Cruzeiro empatou com o Santos. O problema é que o Alvinegro não fez a sua parte.
Com o resultado, o Botafogo terminou a campanha com 11 pontos. O São José, que derrotou o Napoli, foi a 13 e foi a equipe que se salvou na última rodada. O Minas Brasília também foi rebaixado.
Desta forma, o Botafogo retornará ao Campeonato Brasileiro Série A2 na próxima temporada. Ainda não há uma confirmação se o futebol feminino continuará - ou terá o mesmo investimento - para os próximos compromissos.

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