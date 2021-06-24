Botafogo empata com o Grêmio e é rebaixado no Brasileirão Feminino

Crédito: Jéssica Maldonado/Grêmio FBPA

A aventura do Botafogo na primeira divisão do futebol feminino durou apenas uma temporada. Nesta quinta-feira, o Alvinegro empatou sem gols com o Grêmio no CT Hélio Dourado, em partida válida pela última rodada do Brasileirão, e foi rebaixado.

O Botafogo não dependia apenas de si para se salvar, mas a rodada foi favorável. As duas equipes que estavam na frente do Glorioso tropeçaram: o Minas Brasília perdeu para o Palmeiras e o Cruzeiro empatou com o Santos. O problema é que o Alvinegro não fez a sua parte.

Com o resultado, o Botafogo terminou a campanha com 11 pontos. O São José, que derrotou o Napoli, foi a 13 e foi a equipe que se salvou na última rodada. O Minas Brasília também foi rebaixado.