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Botafogo e Peaky Blinders? Preparador usa referência de série antes de vitória: 'Frio e calculista'

Roger Gouveia, preparador físico do Alvinegro, motivou os jogadores antes de goleada sobre o Resende com icônica relação feita pelos fãs da série da 'Netflix' a Thomas Shelby...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 13:00
Crédito: Reprodução/BotafogoTV
Uma série da "Netflix" pode ter feito parte da preparação pré-jogo do Botafogo antes da goleada por 3 a 0 sobre o Resende, no último domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Roger Gouveia, preparador físico do Alvinegro, fez uma referência à série "Peaky Blinders" no discurso de aquecimento.
Os fãs da série costumam dizer que Thomas Shelby, protagonista do show, é "frio e calculista", algo que rapidamente se propagou por toda a comunidade. Foi com este discurso que Roger motivou os jogadores. Vale ressaltar que não necessariamente tem relação com a série, mas é uma coincidência.
- A gente precisa ser frio e calculista na hora de finalizar o jogo. O que é ser frio? Ter frieza e definir o jogo. A gente tem o espírito, tem a vontade, a gente precisa ser eficiente. Na hora de tirar o "dez" precisa ser frio para tomar a melhor decisão - afirmou.- Tem que ser frio e calculista. Não espera acontecer para cobrar do outro, tem que falar. Iniciou com onze (jogadores), termina com onze. Vamos até o final, é para deixar tudo dentro do campo. Tem cinco substituições para fazer, entrega tudo - completou
No final das contas, o discurso deu certo. Os três gols feitos pelo Botafogo foram marcados por boas tomadas de decisão na reta final das jogadas. Matheus Babi, duas vezes, e Warley marcaram os gols da vitória.
O Alvinegro volta aos gramados nesta quarta-feira, mas pela primeira fase da Copa do Brasil. Em formato eliminatório, o Alvinegro mede forças com o Moto Club no Maranhão. O Glorioso tem a vantagem do empate para se classificar.

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