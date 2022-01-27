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Botafogo e John Textor assinam contrato mútuo e dão mais um passo pela venda da SAF

Estágio entre as partes evolui e americano assina contrato mútuo, algo 'acima' do vínculo vinculante; nova canetada prevê entrada de dinheiro de empréstimo-ponte...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 02:11

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 02:11

O Botafogo deu mais um passo para vender a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Representantes do clube e John Textor assinaram o contrato mútuo do negócio nas últimas horas. O empresário, portanto, "avançou um estágio" para assumir o Alvinegro.+ Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF
Antes, Textor havia assinado um contrato vinculante para adquirir o Botafogo. O trato garantia que o empresário cumpriria com o que foi combinado entre as partes, mas que nem 100% havia sido assinado. Agora, parte da coisa foi resolvida e o estadunidense vê o caminho ainda mais livre para chegar ao clube.
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O contrato mútuo serve para as bases do empréstimo-ponte de R$ 50 milhões que Textor fará - como previsto no acordo - fará ao clube. O próximo passo é o contrato definitivo, que aí sim vai decretar, de vez, a chegada do empresário ao controle do Alvinegro.
O Botafogo vai se manifestar sobre a movimentação ainda essa semana, por meio de um comunicado via assessoria de imprensa.
Sócios e conselheiros do Glorioso aprovaram a venda da SAF no começo do mês, mas advogados e pessoas de confiança de John Textor pediram para revisar os últimos detalhes do contrato antes de assinar o vínculo mútuo. Após a última 'passada de olho', a coisa avançou para um novo aperto de mão.
Crédito: JohnTextorcomprouoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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