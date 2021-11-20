Botafogo e Guarani já tem cerca de 25 mil ingressos vendidos

O Botafogo pode conquistar o título da Série B diante de seu torcedor no domingo (28). Com isso, a torcida do Alvinegro já se prepara para realizar mais uma linda festa no Estádio Nilton Santos. Na manhã deste sábado, o Alvinegro divulgou que cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Guarani.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

A torcida está animada com o momento do clube e, em menos de 24 horas, já tinham sido vendidos 15 mil ingressos. Além disso, os setores Norte e Leste Inferior já estão esgotados. No setor Leste Superior, restam apenas ingressos para sócios-torcedores. Já na Oeste Inferior e Superior ainda há ingressos para o público geral.

Com base no último decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o torcedor que deseja acessar ao estádio precisa estar com o calendário de vacinação completo. Isto é:

Acima de 18 anos com:- Dose única- Terceira dose (reforço) *Não obrigatória- Duas doses da vacina

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Menores de 18 anos:- Acesso liberado sem necessidade de teste ou comprovação vacinal

A comprovação da vacinação se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação da carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS, juntamente com um documento oficial com foto. O teste de antígeno não é mais necessário.