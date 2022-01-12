Botafogo e Fluminense avançam de fase na Copinha; veja os resultados dos jogos já finalizados desta quarta

Dois gigantes cariocas avançaram de fase na Copa São Paulo 2022. Nesta quarta-feira, o Botafogo penou contra o São José-RS, empatou por 0 a 0, mas garantiu a vaga nos pênaltis. Já o Fluminense teve vida mais fácil e derrotou a Francana por 3 a 1 para se classificar. Confira abaixo os resultados dos jogos da 2º Fase já finalizados nesta quarta. 11h - Grêmio Novorizontino-SP 2 x 1 Castanhal-PA