Botafogo e Fluminense avançam de fase na Copinha; veja os resultados dos jogos já finalizados desta quarta

Dois gigantes cariocas avançaram de fase na Copa São Paulo 2022. Nesta quarta-feira, o Botafogo penou contra o São José-RS, empatou por 0 a 0, mas garantiu a vaga nos pênaltis. Já o Fluminense teve vida mais fácil e derrotou a Francana por 3 a 1 para se classificar. Confira abaixo os resultados dos jogos da 2º Fase já finalizados nesta quarta. 11h - Grêmio Novorizontino-SP 2 x 1 Castanhal-PA
11h - XV de Piracicaba-SP 1 x 3 Taubaté-SP
11h - Botafogo 0 (9) x (8) 0 São José-RS
11h30 - Fortaleza 1 (3) x (4) 1 Resende-RJ
15h - Votuporanguense-SP 2 (5) x (3) 2 Guarani-SP
15h - Vila Nova-GO 0 x 2 Bahia
15h - Fluminense 3 x 1 Francana-SP
15h - Nova Iguaçu-RJ 1 (3) x (5) 1 Ferroviária-SP
15h - Athletico-PR 1 (1) x (3) 1 América-MG