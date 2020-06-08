Botafogo e Corinthians negociam e Marcinho está perto do Timão

Marcinho continuará vestindo preto e branco, mas longe do Rio de Janeiro. O Corinthians mostrou interesse e encaminhou a contratação do lateral-direito de 24 anos, que ficaria sem contrato com o Botafogo a partir do ano que vem. Agora, as partes negociam os detalhes finais do acordo. A notícia foi dada primeiramente pelo "Jornal O Dia" e confirmada pelo LANCE!.
O contrato de Marcinho estava acabando e ele e seus empresários já haviam mostrado ao Botafogo que não tinham o interesse de renovar o vínculo. Desta forma, a diretoria do Glorioso preferiu negociar o jogador ainda em 2019 e o lateral-direito se transferirá ao Corinthians - com os detalhes finais sendo acertados, obviamente - quando os treinamentos e as competições voltarem no Brasil.
O Botafogo vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador, com o restante ficando para o Timão. Em um primeiro momento, a equipe carioca não vai desembolsar nada, porque, além disto, a equipe do Parque São Jorge também estará perdoando uma dívida do passado junto ao Glorioso.
O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, contudo, ainda tem o desejo de incluir um jogador do Corinthians para fazer o caminho inverso de Marcinho, mas as partes não chegaram a nenhuma conclusão em relação ao assunto até a publicação desta matéria.
Por conta de uma lesão no joelho, sofrida ainda em janeiro, Marcinho não entrou em campo na atual temporada. O lateral-direito está na fase final de recuperação. No ano passado, ele foi convocado por Tite para amistosos contra Nigéria e Senegal.E MAIS:Túlio destaca emoção do título de 95, no Botafogo: 'Virei o Maravilha'Globo lidera audiência com reprises de Santos e Botafogo95 - Isolar Geovani e foco defensivo: como o Botafogo superou o SantosMassagista do Corinthians está internado após contrair coronavírusCorinthians teve o pior déficit da sua história. Veja as finanças do clube E MAIS: