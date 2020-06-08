Botafogo e Corinthians negociam e Marcinho está perto do Timão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcinho continuará vestindo preto e branco, mas longe do Rio de Janeiro. O Corinthians mostrou interesse e encaminhou a contratação do lateral-direito de 24 anos, que ficaria sem contrato com o Botafogo a partir do ano que vem. Agora, as partes negociam os detalhes finais do acordo. A notícia foi dada primeiramente pelo "Jornal O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

O contrato de Marcinho estava acabando e ele e seus empresários já haviam mostrado ao Botafogo que não tinham o interesse de renovar o vínculo. Desta forma, a diretoria do Glorioso preferiu negociar o jogador ainda em 2019 e o lateral-direito se transferirá ao Corinthians - com os detalhes finais sendo acertados, obviamente - quando os treinamentos e as competições voltarem no Brasil.

O Botafogo vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador, com o restante ficando para o Timão. Em um primeiro momento, a equipe carioca não vai desembolsar nada, porque, além disto, a equipe do Parque São Jorge também estará perdoando uma dívida do passado junto ao Glorioso.

O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, contudo, ainda tem o desejo de incluir um jogador do Corinthians para fazer o caminho inverso de Marcinho, mas as partes não chegaram a nenhuma conclusão em relação ao assunto até a publicação desta matéria.