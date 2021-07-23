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Botafogo é condenado a pagar 600 mil a Cortez, do Grêmio, em até 48 horas e sofre risco de penhora

A sentença é do Juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que considerou trânsito em julgado...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:16
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde da última quinta-feira, o Botafogo foi condenado a pagar R$ 630.660,67 para o lateral-esquerdo Bruno Cortez, do Grêmio. A sentença é do Juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). No despacho, está escrito que a presente execução "já transitou em julgado". Essa é a expressão utilizada para quando não se pode mais recorrer da decisão.
> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo? CONFIRA O DESPACHO NA ÍNTEGRA
1. Intime-se o réu a depositar o valor homologado em 48 horas, sob pena depenhora on line.
2. Considerando-se os termos da manifestação da ré em #id:9557d88, entendo que a presente execução já transitou em julgado. RIO DE JANEIRO/RJ, 22 de julho de 2021.
> Veja a tabela da Série B
Cortez chegou ao Botafogo depois de destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2011. Pelo time de General Severiano, disputou 32 partidas. O bom desempenho, inclusive, rendeu uma convocação do até então técnico Mano Menezes para a Superclássico das Américas, contra a Argentina.

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