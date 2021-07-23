Botafogo é condenado a pagar 600 mil a Cortez, do Grêmio, em até 48 horas e sofre risco de penhora

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde da última quinta-feira, o Botafogo foi condenado a pagar R$ 630.660,67 para o lateral-esquerdo Bruno Cortez, do Grêmio. A sentença é do Juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). No despacho, está escrito que a presente execução "já transitou em julgado". Essa é a expressão utilizada para quando não se pode mais recorrer da decisão.

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1. Intime-se o réu a depositar o valor homologado em 48 horas, sob pena depenhora on line.

2. Considerando-se os termos da manifestação da ré em #id:9557d88, entendo que a presente execução já transitou em julgado. RIO DE JANEIRO/RJ, 22 de julho de 2021.

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