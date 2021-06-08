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Botafogo divulga mudanças pela Copa América e começa a treinar fora do Nilton Santos nesta quarta

Elenco do Alvinegro fez último treino no estádio antes da estrutura ser completamente entregue à organização da Copa América; duelo contra o Remo será em Volta Redonda...
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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:03

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:03

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo realizou o último treinamento no Estádio Nilton Santos antes de a estrutura ser completamente entregue à organização da Copa América. Nesta terça-feira, os comandados de Marcelo Chamusca fizeram uma atividade no campo anexo. A partir de quarta-feira, o Alvinegro ficará no CT da Saferj.
+ Aluguel, visibilidade e estrutura: os motivos do 'sim' do Botafogo para a Copa América no Nilton Santos
O clube divulgou, por meio da assessoria de imprensa, a programação envolvendo a semana. A equipe ainda fará um treinamento no Clube da Aeronáutica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na sexta-feira.
A partida diante do Remo, no próximo domingo, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que estava inicialmente marcada para o Nilton Santos, será no Estádio Raulino de Oliveira, às 16h.PROGRAMAÇÃO DO BOTAFOGO PARA A SEMANA:Quarta-feira (09/06) - CT SAFERJ
Quinta-feira (10/06) - CT SAFERJ
Sexta-feira (11/06) - Clube de Aeronáutica
A delegação viajará após o treino de sexta-feira (11/06) para Volta Redonda, local da partida contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.
O treinamento de sábado (12/06) será realizado no Estádio Raulino de Oliveira

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