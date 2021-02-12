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futebol

Botafogo define preço de Kanu; São Paulo monitora o zagueiro para 2021

Jogador, criado nas categorias de base do Alvinegro, aparece na lista de reforços do Tricolor para a próxima temporada; diretoria do Glorioso deve adotar postura firme...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 05:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ao que tudo indica, Kanu é um nome forte no mercado de transferências para a próxima temporada. O zagueiro entrou na lista de reforços do São Paulo, que monitora a situação do zagueiro do Botafogo, como informou primeiramente o "UOL" e confirmou o LANCE!.
O clube de General Severiano já tem na cabeça um valor definido se esta sondagem virar um interesse real. A diretoria do Botafogo trabalha com valores que giram em torno de 18 milhões de reais para negociar com qualquer equipe que esteja de olho no defensor, um dos poucos destaques do Alvinegro na atual temporada.
Recentemente, o Botafogo recusou uma proposta do Cruz Azul-MEX por Kanu. Os mexicanos ofereceram um empréstimo com opção de compra avaliada em R$ 20 milhões após término do período cedido, que seria válido até o fim de 2021. O Alvinegro, além disto, também cobrou bonificações por atuação, o que afastou os Cementeros do negócio.A diretoria do Botafogo, mesmo com a equipe rebaixada, deve bater o pé e exigir por valores que são considerados justos. Assim como aconteceu no negócio envolvendo a venda de Pedro Raul para o Kashiwa Reysol-JAP, os dirigentes do Alvinegro esperam valorizar os ativos ao máximo.
Kanu é visto como uma das esperanças de tentar levantar o caixa em um ano de "vacas magras", já que o Botafogo perderá boa parte do dinheiro de cota de televisão, pois os valores envolvidos na transmissão da Série B são menores do que na elite do futebol brasileiro.
A expectativa dos envolvidos na negociação é que o São Paulo formalize o interesse no camisa 3 e faça uma proposta que chegue perto da expectativa do Botafogo. Enquanto isto, o zagueiro segue trabalhando normalmente para as últimas partidas do Alvinegro pelo Campeonato Brasileiro.

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