Botafogo dará desconto em produtos exclusivos da linha feminina para sócios e assinantes da Botafogo TV

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Botafogo de Futebol e RegatasEm tempo: O Botafogo volta a campo no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, às 18h, contra o Nova Iguaçu. A partida é válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio e terá transmissão em tempo real do LANCE!.