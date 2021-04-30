Botafogo dará desconto em produtos exclusivos da linha feminina para sócios e assinantes da Botafogo TV

Crédito: Divulgação/Botafogo

O dia das mães se aproxima, e torcedor botafoguense já tem uma opção de presente. O Botafogo, em parceria com a Braziline, dará um desconto de 15% em produtos exclusivos da linha feminina. A promoção é válida para sócio-torcedores e também para assinantes da plataforma Botafogo TV.

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Quer saber como? É fácil! Por e-mail, o torcedor alvinegro receberá um cupom de desconto e poderá aplicá-lo no site da empresa: http://bit.ly/MAESGLORIOSAS

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