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Botafogo dará desconto em produtos exclusivos da linha feminina para sócios e assinantes da Botafogo TV

Com o Dias das Mães chegando, o clube, em parceria com a Braziline, dará um desconto de 15% em produtos exclusivos da linha feminina...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:32
Crédito: Divulgação/Botafogo
O dia das mães se aproxima, e torcedor botafoguense já tem uma opção de presente. O Botafogo, em parceria com a Braziline, dará um desconto de 15% em produtos exclusivos da linha feminina. A promoção é válida para sócio-torcedores e também para assinantes da plataforma Botafogo TV.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021 O dia das mães está se aproximando! Pensando em alegrar a data especial das mamães alvinegras, o Botafogo, em parceria com a Braziline, dará um desconto de 15% em produtos exclusivos da linha feminina para os seus sócios-torcedores e também para os assinantes da plataforma Botafogotv.com.br.
Quer saber como? É fácil! Por e-mail, o torcedor alvinegro receberá um cupom de desconto e poderá aplicá-lo no site da empresa: http://bit.ly/MAESGLORIOSAS
Não perca essa chance! Presenteie sua paixão com sua outra paixão.
Botafogo de Futebol e RegatasEm tempo: O Botafogo volta a campo no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, às 18h, contra o Nova Iguaçu. A partida é válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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