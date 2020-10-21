Botafogo dá 'ultimato' ao Botafogo-SP sobre a contratação de Ronald

Crédito: Divulgação/Botafogo-SP

A "novela" Ronald está perto de um fim. Seja com um final feliz ou triste para o Botafogo, Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro, deu um "ultimato" ao Botafogo-SP sobre a situação do jogador, plano A do clube de General Severiano para reforçar o ataque da equipe de Bruno Lazaroni pela sequência da temporada.

Túlio falou ao Botafogo-SP que os dirigentes da equipe paulista têm até esta quinta-feira para tomar uma decisão definitiva sobre o jogador. Sem paciência por uma negociação que se arrasta há praticamente um mês, o dirigente do Glorioso quer um desfecho o mais rápido possível.

O Botafogo deu possibilidades ao time paulista na negociação. Seja para ele renovar o vínculo com o Botafogo-SP por mais um ano e, assim, ser emprestado ao time carioca ou uma mudança em definitivo, mas com o time rubro-negro mantendo parte dos direitos econômicos do atacante em uma futura negociação.

O desejo do atacante e do estafe é uma mudança para o Botafogo. Ronald é um dos destaques da Série B e é um dos pedidos de Bruno Lazaroni para reforçar o elenco.