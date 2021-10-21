Bandeirinha capixaba é homenageada pelo Botafogo após ser xingada por torcedores

Auxiliar capixaba Katiuscia Berger Mendonça foi chamada de "piranha" no jogo contra o Brusque. Clube rebateu as ofensas Crédito: Divulgação/Botafogo

Apesar da vitória, a partida do Botafogo contra o Brusque pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão ficou marcada por um episódio nada legal: a assistente capixaba Katiuscia M Berger Mendonça foi xingada e chamada de pira*** durante o primeiro tempo da partida no Estádio Nilton Santos.

O Alvinegro formalizou um pedido de desculpas.O fato aconteceu após uma série de lances de gols que foram anulados pelo VAR por impedimento. O Botafogo marcou três gols em um curto intervalo de tempo - os dois primeiros foram anulados por posições irregulares, enquanto o terceiro foi validado após revisão do VAR.

A questão é que Katiuscia, inicialmente, havia marcado impedimento de Rafael Navarro no lance. Neste momento, parte da torcida passou a xingar a assistente das arquibancadas.

O Botafogo formalizou uma carta e um pedido formal de desculpas após o término da partida. O documento foi entregue por Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, para a bandeirinha.

CARTA DO BOTAFOGO