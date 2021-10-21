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Pedido de desculpas

Bandeirinha capixaba é homenageada pelo Botafogo após ser xingada por torcedores

Katiuscia Berger Mendonça foi chamada de pira*** por parte de torcedores no primeiro tempo durante a vitória sobre o Brusque; clube se solidarizou e condenou a atitude contra a árbitra
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 23:11

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 23:11

Auxiliar capixaba Katiuscia Berger Mendonça foi chamada de "piranha" no jogo contra o Brusque. Clube rebateu as ofensas Crédito: Divulgação/Botafogo
Apesar da vitória, a partida do Botafogo contra o Brusque pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão ficou marcada por um episódio nada legal: a assistente capixaba  Katiuscia M Berger Mendonça foi xingada e chamada de pira*** durante o primeiro tempo da partida no Estádio Nilton Santos.
O Alvinegro formalizou um pedido de desculpas.O fato aconteceu após uma série de lances de gols que foram anulados pelo VAR por impedimento. O Botafogo marcou três gols em um curto intervalo de tempo - os dois primeiros foram anulados por posições irregulares, enquanto o terceiro foi validado após revisão do VAR.
A questão é que Katiuscia, inicialmente, havia marcado impedimento de Rafael Navarro no lance. Neste momento, parte da torcida passou a xingar a assistente das arquibancadas.
O Botafogo formalizou uma carta e um pedido formal de desculpas após o término da partida. O documento foi entregue por Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, para a bandeirinha.

CARTA DO BOTAFOGO

"Katiuscia. O Botafogo acredita no seu trabalho e defende a igualdade de gênero. ​Hoje, na partida, presenciamos episódios que não condizem com o propósito da instituição, com o que pregamos e defendemos. Estes não representam os nossos milhões de torcedores. ​Receba nosso carinho e pedido de desculpas. Continue o seu trabalho e conte com o Botafogo para o que precisar."

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