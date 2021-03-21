Botafogo cria o 'Instituto Glorioso' para cuidar de ex-jogadores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um plano para valorizar quem defendeu a equipe no passado. Neste domingo, durante o pré-jogo da partida entre Vasco e Botafogo, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, André Silva, convidado da transmissão da "BotafogoTV", revelou que o "Instituto Glorioso" está sendo criado.

O lateral-esquerdo da equipe de 1995 revelou, em primeira mão, que o plano é para dar espaço a ex-jogadores de futebol, basquete e vôlei - inclusive, um atleta já está "usufruindo" disto.