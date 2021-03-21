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Botafogo cria o 'Instituto Glorioso' para cuidar de ex-jogadores

Informação foi dada por André Silva, lateral-esquerdo do time campeão brasileiro de 1995; projeto está sendo liderado pelo presidente Durcesio Mello...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 17:57
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um plano para valorizar quem defendeu a equipe no passado. Neste domingo, durante o pré-jogo da partida entre Vasco e Botafogo, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, André Silva, convidado da transmissão da "BotafogoTV", revelou que o "Instituto Glorioso" está sendo criado.
O lateral-esquerdo da equipe de 1995 revelou, em primeira mão, que o plano é para dar espaço a ex-jogadores de futebol, basquete e vôlei - inclusive, um atleta já está "usufruindo" disto.
- Tenho que agradecer ao presidente e ao Vinícius, vice. Poucas equipes têm um instituto para cuidar de ex-atletas. O Durcesio está fundando o Instituto Glorioso. Já tem o André, zagueiro do time de 1993, que está trabalhando no clube. É algo que a gente não via em outras direções e está voltando. Que seja o primeiro de muitos - afirmou o ex-defensor.

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