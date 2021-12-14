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futebol

Botafogo conversa com Nova Iguaçu e quer renovar com Kayque até o fim do Carioca

Alvinegro tem intenção de continuar com o volante, mas em um período curto para que o Estadual sirva como um 'teste' para o futuro; clube adquiriu Lucas Mezenga...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 13:40

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 13:40

Após encaminhar a compra de Lucas Mezenga, o Botafogo deve fazer outro negócio com o Nova Iguaçu. A bola da vez é Kayque: o Alvinegro entrou em contato com a equipe da Baixada Fluminense mostrando interesse em renovar o empréstimo do volante até o fim do Campeonato Carioca.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
Assim como o zagueiro, o camisa 49 possui uma opção de compra de R$ 400 mil. O Botafogo, porém, entende que Kayque ainda não mostrou suficiente para ter o valor exercido, mas também vê que o jogador tem potencial para alcança-lo.
Portanto, o interesse do Botafogo seria em renovar o empréstimo até o fim do Campeonato Carioca, que serviria como mais um "teste" para o jogador. Os contatos com o Nova Iguaçu e os empresários já foram iniciados. O estafe tem interesse que o atleta permaneça no Glorioso.
Kayque, de 21 anos, fez apenas sete jogos na temporada 2021 - sendo cinco justamente no Campeonato Carioca.
Crédito: KayqueemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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