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futebol

Botafogo contrata Jefinho, primeiro reforço do time sub-20 para 2022

Lateral-esquerdo ex-Cabofriense é o primeiro nome para reforçar o time de base do Alvinegro para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 19:02

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:02

O Botafogo aos poucos começa o planejamento das categorias de base para a temporada 2022. O clube de General Severiano está contratando os primeiros jogadores para o time sub-20, o último antes da categoria profissional. Na última quarta-feira, o Alvinegro contratou o lateral-esquerdo Jefinho junto à Cabofriense.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo
O defensor de 19 anos assinou um vínculo profissional com o Glorioso. O contrato com o Alvinegro é válido até dezembro de 2022. O clube deve contratar mais jogadores para o time sub-20 nas próximas semanas.
Jefinho se destacou na Copa Rio Sub-20/OPG, vencida pelo próprio Botafogo, pela Sogima FC, time que serve de base para a Cabofriense. O defensor chegou a enfrentar o Alvinegro e agora jogará pelo Glorioso. Nas redes sociais, o lateral comemorou a chegada ao novo clube.
– Muito feliz por mais uma conquista. Pude assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo! Mais um sonho de infância realizado. Só agradecer a Deus, minha família e a todos que estiveram comigo até aqui!Que essa história possa ser de muito sucesso e muitas conquistas - escreveu.
Crédito: JefinhoassinandocontratocomoBotafogo(Foto:Reprodução/Instagram

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