Botafogo confirma retorno do público para partida contra o Sampaio Corrêa, pela Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Confirmado: o Botafogo poderá contar o apoio do torcedor novamente. O clube de General Severiano divulgou, na noite desta quarta-feira, detalhes sobre a entrada para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.

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O evento será considerado um evento-teste pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Serão disponibilizados 4.999 ingressos, pouco mais de 10% da capacidade total do estádio.Os torcedores que mostrarem interesse em ir ao evento deverão concordar em participar de um evento-teste, comprovar o cumprimento do esquema vacinal e a realizar a testagem de antígeno em um dos laboratórios pela plataforma VEUS, que terá uma comunicação direta sobre os resultados com o clube.

Os ingressos passarão a ser comercializados a partir desta quinta-feira e o clube informou que não haverá gratuidade para o duelo. Sócios-torcedores terão direito a resgatar as entradas pela plataforma do programa Camisa 7.INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA:

Os torcedores alvinegros interessados na participação do evento-teste como público pagante deverão, obrigatoriamente, cumprir os três requisitos a seguir:

1) Manifestar concordância em participar de um evento-teste;2) Comprovar o cumprimento do esquema vacinal conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde;3) Realizar a testagem de antígeno em rede credenciada pelo Botafogo de Futebol e Regatas;

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA EM PARTICIPAR DE UM EVENTO-TESTE

Ao realizar a aquisição ou check-in do ingresso para a partida - exclusivamente em ambiente online - o torcedor ou convidado deverá estar de acordo com:

I) Realizar a testagem para detecção de COVID-19, arcando com os próprios custos na rede conveniada definida pelo BOTAFOGOII) Comprovar a vacinação conforme cronograma atual mediante upload do comprovante de vacinação em plataforma indicada pelo BOTAFOGOIII) Se comprometer ao cumprimento dos protocolos sanitários que serão amplamente divulgados nos dias anteriores aos jogos e na própria partidaIV) Concordar que, caso o resultado do referido exame seja positivo e/ou não cumprir a comprovação do esquema vacinal, não haverá reembolso da despesa de teste e do ingresso, não sendo o mesmo transferível para terceirosV) Autorizar o armazenamento dos dados pelo BOTAFOGO para fins de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde

TESTAGEM E COMPROVAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL

I) O torcedor deverá realizar após às 15h15 da sexta-feira, dia 24, e até às 12h do domingo, dia 26, um teste de Antígeno em um dos laboratórios credenciados pela plataforma VEUS (a lista será divulgada em breve). A comunicação dos resultados se dará automaticamente entre a plataforma e o BOTAFOGO.

II) Após realizar a compra ou resgate do ingresso, o torcedor deverá acessar o ambiente disponibilizado pelo BOTAFOGO para fazer o upload dos documentos comprobatórios do esquema vacinal, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

PESSOAS COM 50 ANOS OU MAIS: Apresentar comprovante da primeira e segundas dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante)PESSOAS ATÉ 49 ANOS: Apresentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante)MENORES DE 15 ANOS: Não é necessária a comprovação vacinal