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futebol

Botafogo coloca mais de 30 mil torcedores em sequência fora de casa

Em maratona de Ceará, Ceilândia e Atlético-GO, Botafogo tem média de 10 mil torcedores nas arquibancadas por partida; ingressos para jogo contra o Juventude estão à venda...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 05:00
Fortaleza, Brasília e Goiânia. O Botafogo pode dizer que se sentiu "em casa" na sequência vivida fora de casa na última semana. O Alvinegro colocou, somados, mais de 30 mil torcedores nas partidas contra Ceará, Ceilândia-DF e Atlético-GO - todas longe do Rio de Janeiro.+ Com 'dor de cabeça', Botafogo só pensa em novo goleiro em caso de oportunidade de mercado
Isso dá, em média, pouco mais de 10 mil espectadores por partida. O setor visitante do Glorioso esteve cheio, mas vale lembrar que a partida contra o Ceilândia, no Estádio Mané Garrincha, pela Copa do Brasil, foi tomada por botafoguenses. O público naquela noite foi de 28.110 presentes.
Com pouca torcida, a equipe local praticamente não levou torcedores ao estádio. Os presentes naquele dia eram basicamente para apoiar o Botafogo - a festa realizada em Brasília, inclusive, foi destacada por membros da comissão técnica do clube.
De qualquer forma, os torcedores também apareceram em bom número na Serrinha, no último domingo, contra o Atlético-GO. Praticamente 1.800 representaram 40% do público total no estádio no empate em 1 a 1 em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Do Nordeste ao Centro-Oeste, o Glorioso sentiu o apoio das arquibancadas mesmo longe do Rio de Janeiro. Agora o assunto é na Cidade Maravilhosa: o Botafogo enfrenta o Juventude no Estádio Nilton Santos no próximo domingo - mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é por casa cheia.
Crédito: TorcidadoBotafogoemBrasília(Foto:VítorSilva/Botafogo

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