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Botafogo cogita o nome de Juliano Camargo, do Sampaio Corrêa, para ser o novo diretor de futebol

Nome do profissional da equipe maranhense foi oferecido ao Glorioso e agradou tanto o presidente eleito Durcesio Mello, quanto os cardeais alvinegros em grande maioria...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 12:53
Crédito: Divulgação/Sampaio Correa
O Botafogo tem estudado no mercado um nome para ser o novo diretor de futebol do clube no intuito de planejar o time para a próxima temporada, que se inicia já em fevereiro. O profissional Juliano Camargo, atualmente no Sampaio Corrêa, foi oferecido ao Glorioso e agradou os cardeais alvinegros em grande maioria.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultadosVale destacar que o nome de Juliano Camargo agradou, pois a equipe maranhense tem uma das menores folhas salariais da série B do Brasileirão, e segue lutando pelo acesso na oitava posição com 45 pontos. Com isso, a direção do presidente Durcesio Mello pretende contratar um profissional que saiba montar times competitivos com pouco recurso financeiro.
Dessa forma, o planejamento da diretoria alvinegra é diminuir a folha salarial do elenco para a próxima temporada, seja em qual divisão estiver. No entanto, Juliano Camargo tem outras propostas, mas cogita fechar com o alvinegro para a próxima temporada.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo no domingo, às 20h30 (de Brasília), no clássico contra o Vasco, em São Januário. Atualmente, na penúltima posição da competição, com 23 pontos, o Glorioso necessita reencontrar o caminho das vitórias para sair do incômodo Z4 e evitar uma iminente queda.

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