Botafogo cogita o nome de Juliano Camargo, do Sampaio Corrêa, para ser o novo diretor de futebol

Crédito: Divulgação/Sampaio Correa

O Botafogo tem estudado no mercado um nome para ser o novo diretor de futebol do clube no intuito de planejar o time para a próxima temporada, que se inicia já em fevereiro. O profissional Juliano Camargo, atualmente no Sampaio Corrêa, foi oferecido ao Glorioso e agradou os cardeais alvinegros em grande maioria.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultadosVale destacar que o nome de Juliano Camargo agradou, pois a equipe maranhense tem uma das menores folhas salariais da série B do Brasileirão, e segue lutando pelo acesso na oitava posição com 45 pontos. Com isso, a direção do presidente Durcesio Mello pretende contratar um profissional que saiba montar times competitivos com pouco recurso financeiro.

Dessa forma, o planejamento da diretoria alvinegra é diminuir a folha salarial do elenco para a próxima temporada, seja em qual divisão estiver. No entanto, Juliano Camargo tem outras propostas, mas cogita fechar com o alvinegro para a próxima temporada.