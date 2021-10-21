Botafogo: Carli e Kanu fazem artilheiro da Série B passar em branco e seguem com série positiva

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Qualquer equipe que enfrenta o Brusque na Série B do Brasileirão redobra a atenção em Edu, artilheiro da competição com 16 gols. Na última quarta-feira, porém, o atacante pouco ameaçou e passou em branco na vitória do Botafogo sobre a equipe catarinense por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos. A dupla de zaga do Alvinegro dificultou a vida do adversário.+ Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia

Kanu e Joel Carli reafirmaram a boa parceria e fizeram Edu passar em branco. Para efeito de comparação, o atacante foi responsável por mais da metade dos gols do Brusque na Série B - 16 de 30. No Nilton Santos, não passou pela marcação alvinegra.

A dupla de zagueiros do Botafogo levou apenas um gol jogando juntos no Campeonato Brasileiro - na vitória sobre o Vila Nova, também no Nilton Santos - e a marca segue intacta mesmo após bater de frente com o artilheiro do torneio.