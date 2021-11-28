Botafogo campeão! Carli e Kanu erguem troféu da Série B em Nilton Santos lotado

A festa tomou conta do Estádio Nilton Santos após o apito final do empate entre Botafogo e Guarani, neste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o título da competição já confirmado antes mesmo da bola rolar, o jogo foi marcado por comemorações por parte do Alvinegro.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa