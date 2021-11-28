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futebol

Botafogo campeão! Carli e Kanu erguem troféu da Série B em Nilton Santos lotado

Argentino chamou o camisa 2 para dividir o momento de erguer a taça após o empate por 2 a 2 com o Guarani, pela segunda divisão do Brasileirão...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 20:20
A festa tomou conta do Estádio Nilton Santos após o apito final do empate entre Botafogo e Guarani, neste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o título da competição já confirmado antes mesmo da bola rolar, o jogo foi marcado por comemorações por parte do Alvinegro.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa
Os jogadores, após a entrega, fizeram a comemoração. Famílias e torcedores entraram no gramado do Nilton Santos e, junto das canções vindas das arquibancadas, uma simbiose de alegria foi formada.

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