Botafogo busca parceiros para a criação de banco digital alvinegro

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O Botafogo quer explorar o mercado financeiro. Na tarde desta terça-feira, o clube anunciou que abriu uma chamada para participação de concorrência (RFP) em busca de parceiros do segmento para operar, oferecer e desenvolver serviços na área em um formato personalizado do Glorioso. O dia do prazo final para o envio da proposta é 31 de maio.> ATUAÇÕES: Pedro Castro marca e garante Botafogo na final da Taça Rio 2021Segundo o Botafogo, a proposta vencedora será a que apresentar "as melhores taxas, o maior leque de serviços, segurança, capacidade tecnológica e o melhor projeto para despertar a paixão e o orgulho do torcedor alvinegro, gerando mobilização para utilização do produto". A premissa, ainda segundo o clube, é de que o cliente tenha acesso a um ambiente exclusivo e uma série de vantagens e descontos.

- O novo alinhamento da área de negócios do Botafogo definiu este segmento como estratégico para o Clube. O mercado financeiro digital está em contínua expansão e, certamente, é uma grande oportunidade para gerar excelentes resultados para o parceiro, para o Clube e, principalmente, para o torcedor e cliente. Com a RFP, buscamos empresas com potencial para tornar o produto com o máximo de atratividade para ativar a força da torcida alvinegra - disse o CEO Jorge Braga.

- Os pilares da nossa gestão são: Governança e adoção das melhores práticas. É assim que o Botafogo tem se posicionado no mercado. A ideia é que a nossa torcida tenha à disposição um excelente serviço e entenda que este modelo é atrativo para realizar seus investimentos e transações bancárias - comentou o presidente Durcesio Mello.

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A RFP (Request for Proposal, em inglês) consiste em mostrar para o mercado que o clube está aberto e disponível a receber propostas em determinado segmento. Na última segunda-feira, o Botafogo já havia divulgado que abriu uma chamada de concorrência (RFP) para possíveis interessados em investir e gerir em conjunto a operação do Alvinegro nos esportes olímpicos.CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO BOTAFOGO

São quatro milhões de apaixonados torcedores com alta taxa de engajamento e participação no dia a dia do Clube, o que abre múltiplas oportunidades para o Botafogo expandir seus horizontes na área de negócios. Com o intuito de explorar o mercado financeiro através de um banco digital, o Clube abre uma chamada para participação de concorrência (RFP) em busca de parceiros do segmento para operar, oferecer e desenvolver serviços na área em um formato personalizado do Glorioso.

"O novo alinhamento da área de negócios do Botafogo definiu este segmento como estratégico para o Clube. O mercado financeiro digital está em contínua expansão e, certamente, é uma grande oportunidade para gerar excelentes resultados para o parceiro, para o Clube e, principalmente, para o torcedor e cliente. Com a RFP, buscamos empresas com potencial para tornar o produto com o máximo de atratividade para ativar a força da torcida alvinegra", destacou o CEO Jorge Braga.

Vencerá a proposta de banco digital a que apresentar as melhores taxas, o maior leque de serviços, segurança, capacidade tecnológica e o melhor projeto para despertar a paixão e o orgulho do torcedor alvinegro, gerando mobilização para utilização do produto. A premissa é que o cliente tenha acesso a um ambiente exclusivo e uma série de vantagens e descontos.

Sem contar na experiência única e especial do torcedor alvinegro em utilizar um cartão com design exclusivo e personalizado da Estrela Solitária. Em que poderá realizar os pagamentos tradicionais, efetuar e receber transações, realizar investimentos e consultar todas as movimentações através de aplicativo digital. E vale lembrar: ao realizar qualquer compra, o cliente estará beneficiando o Botafogo. Com a ultilização dos produtos e serviços, um percentual da receita gerada será repassado ao Botafogo

"Os pilares da nossa gestão são: Governança e adoção das melhores práticas. É assim que o Botafogo tem se posicionado no mercado. A ideia é que a nossa torcida tenha à disposição um excelente serviço e entenda que este modelo é atrativo para realizar seus investimentos e transações bancárias", comentou o Presidente Durcesio Mello.

No processo de concorrência, serão analisados a proposta financeira, gama de serviços, segurança aos usuários, UX/UI da aplicação, capacidade de atendimento e facilidade de integração. Também serão observados a competitividade das taxas, velocidade de desenvolvimento, capacidade de venda/comercial, além de expansão de rede e dashboard/relatórios.

Interessados em obter mais informações sobre a concorrência, o formato e parâmetros de análise da RFP Bancária deverão entrar em contato através do e-mail [email protected] - com o título do e-mail constando o assunto "RFP Banco Botafogo". O prazo final para o envio da proposta é 31 de maio.