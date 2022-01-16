Botafogo bate Resende nos pênaltis e garante vaga nas quartas de final da Copinha

Classificado! O Botafogo bateu o Resende nos pênaltis por 5 a 4 pelas oitavas de final da Copinha e garantiu a vaga nas quartas da competição. No tempo regulamentar, o jogo terminou em 1 a 1. Nas penalidades, Wendel Lessa desperdiçou para o Glorioso, mas Brendonn e Feith também não converteram para o Resende.
O Botafogo foi superior na primeira etapa, chegando mais vezes ao ataque do que o Resende. O campo atrapalhou bastante o ritmo da partida, junto com as faltas de ambas as partes. No final do primeiro tempo, Gabriel Tigrão chegou a mandar uma bola no travessão.
Já na segunda etapa, o jogo foi mais animado. O Resende abriu o placar logo cedo com Léo Pedro, aos três minutos. Porém, logo em seguida, o Botafogo respondeu e igualou o resultado. Aos seis minutos, Raí acertou um belo cruzamento para Maranhão marcar de cabeça.
Classificado, o Botafogo espera o vencedor de Novorizontino e América-MG, que duelam ainda neste domingo, às 17h15, para saber o adversário nas quartas de final da Copinha.