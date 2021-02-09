Botafogo bate Flamengo/Blumenau pelo Brasileiro de Basquete

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O Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Basquete em grande estilo. Após sair atrás do placar, o Alvinegro, liderado por Paulinho Boracini, teve bom aproveitamento nas bolas de três e superou o Flamengo/Blumenau por 88 a 81 na tarde desta terça-feira, em Goiânia.

A equipe comandada por João Batista se recuperou na tabela de classificação, já que havia perdido na estreia para o Blumenau. Com uma vitória e uma derrota até aqui, o Glorioso retorna às quadras nesta quarta-feira para medir forças com o Blackstar Basquete, também em Goiânia.

Com bom aproveitamento nas bolas de média e longa distância, o Botafogo teve em Paulinho, com 25 pontos, o líder da virada em quadra. Mais do que isto, o Alvinegro tem cinco jogadores que marcaram, ao menos, 10 pontos.