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futebol

Botafogo apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2021

Apresentação ocorreu minutos depois do vazamento da camisa nas redes sociais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 13:09

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 13:09

Crédito: Reprodução site
Após vazamento nas redes sociais, o Botafogo apresentou oficialmente a nova camisa branca de jogo, neste sábado. O uniforme número III será estreado na primeira rodada do Campeonato Carioca, contra o Boavista, na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 18h. + Dedicação e intensidade: quem é Pedro Castro, reforço do BotafogoEm nota, o Botafogo revelou que tanto a Kappa, quanto o Botafogo já discutem uma renovação no contrato de fornecimento de material esportivo. Além disso, as partes já alinharam uma data para divulgação da camisa II, que deve ser revelada nas próximas semanas.- A nova camisa branca está muito bonita e o torcedor botafoguense com certeza vai adorar. É inspirada em nossas tradições no futebol e com grande riqueza de detalhes. Que seja muito vitoriosa em campo. - disse Durcesio Mello, presidente do Botafogo. CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO BOTAFOGO
O Botafogo de Futebol e Regatas e a Kappa apresentam a nova camisa número III (Branca) de jogo para a temporada 2021. O lançamento foi realizado de forma digital, nas redes sociais do Clube neste sabádo (27/02), e o uniforme estreia na 1ª rodada do Campeonato Carioca, contra o Boavista, quarta-feira (03/02), às 18h, no Estádio Nilton Santos.
“A nova camisa branca está muito bonita e o torcedor botafoguense com certeza vai adorar. É inspirada em nossas tradições no futebol e com grande riqueza de detalhes. Que seja muito vitoriosa em campo” - afirmou o Presidente Durcesio Mello
"Nossa parceria com o Botafogo vem sendo uma das mais proveitosas que já tivemos. Todos os uniformes que lançamos foram muito bem recebidos, e caíram rapidamente no gosto da torcida. Tenho certeza que, com esse, não será diferente", afirmou o diretor da Kappa no Brasil, André Giglio, que completou:
"A terceira camisa segue os preceitos de tradicionalismo, remetendo a momentos do passado do clube. Acreditamos que a peça ficou linda e será muito bem aceita.
Este terceiro uniforme do Botafogo é a sexta peça de jogo lançada na parceria do clube com a Kappa (sem contar uniformes de goleiro), vigente desde 2019. As partes, inclusive, já discutem uma renovação no contrato de fornecimento de material esportivo, e já alinharam uma data para divulgação de mais um item, a camisa II, que deve ser revelada nas próximas semanas."
HISTÓRIA E TRADIÇÃO
Complementando a linha de homenagens que remetem ao passado glorioso, a nova camisa III do Fogão é inspirada no primeiro uniforme utilizado pelo futebol alvinegro, sem nenhum registro fotográfico existente. Entre os anos de 1904 e 1905, antes mesmo do uso do tradicional modelo listrado, o Botafogo atuava em suas partidas de futebol com uma bela camisa branca.
Apresentando um design moderno, o novo modelo III possui um detalhismo airoso, tendo a presença do escudo do Botafogo Football Club (1904) e uma gola portuguesa com acabamento de botão, além da frase "O Mais Tradicional" estampada na parte lateral.
Campeão brasileiro (68) e bicampeão carioca (67-68) pelo Botafogo, Afonsinho foi o ídolo escolhido para ser o garoto propaganda do novo terceiro uniforme alvinegro.
DESCONTO PARA SÓCIOS NA FUTFANATICS
Sócios-torcedores receberão, por e-mail, um cupom de desconto de 10% na compra da nova camisa no site da Futfanatics, parceira do Clube, mediante a cadastro com CPF. Cada CPF poderá fazer uma compra por cupom.
*Desconto válido no site da futfanatics até o dia 07/03/2021.
Assessoria de Imprensa

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