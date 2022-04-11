Botafogo anuncia seis reforços para equipe sub-20

Na tarde desta segunda-feira, o Botafogo anunciou a contratação de seis reforços para o time sub-20. Os jovens assinaram os contratos no Estádio Nilton Santos e chegam para qualificar a base alvinegra. Dentre os nomes, estão o goleiro Tomate, destaque da Copinha, o volante Peloggia e o meio-campo Sapata, o volante João Felipe, o meio-campo Brendon e o meia-atacante Léo Pedro. - Estamos satisfeitos em acertar as novas contratações para o nosso Sub-20. O Botafogo vive um novo momento e ficamos muito felizes com a chegada desses atletas. Tenho certeza que irão qualificar ainda mais a categoria, que teve uma grande temporada em 2021 - afirma Tiano Gomes, gerente geral da base do Glorioso.