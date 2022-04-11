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futebol

Botafogo anuncia seis reforços para equipe sub-20

Novos contratados assinaram contrato no Estádio Nilton Santos e chegam para qualificar base alvinegra...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 17:36

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:36

Na tarde desta segunda-feira, o Botafogo anunciou a contratação de seis reforços para o time sub-20. Os jovens assinaram os contratos no Estádio Nilton Santos e chegam para qualificar a base alvinegra. Dentre os nomes, estão o goleiro Tomate, destaque da Copinha, o volante Peloggia e o meio-campo Sapata, o volante João Felipe, o meio-campo Brendon e o meia-atacante Léo Pedro. - Estamos satisfeitos em acertar as novas contratações para o nosso Sub-20. O Botafogo vive um novo momento e ficamos muito felizes com a chegada desses atletas. Tenho certeza que irão qualificar ainda mais a categoria, que teve uma grande temporada em 2021 - afirma Tiano Gomes, gerente geral da base do Glorioso.
Os jogadores compareceram ao estádio acompanhados de familiares e empresários.Confira as fichas dos atletas:
TOMATENome: Eduardo Filgueira da SilvaIdade: 18 anos (09/05/2003)Posição: Goleiro
PELOGGIANome: Mateus Cesare Moura PeloggiaIdade: 18 anos (19/05/2003)Posição: Volante
SAPATANome: Vitor Hugo Morais de OliveiraIdade: 19 anos (26/03/2003)Posição: Meio-campo
JOÃO FELIPENome: João Felipe SantiagoIdade: 20 anos (30/01/2002)Posição: Volante
BRENDONNome: Brendon Valença SobralIdade: 19 anos (10/05/2002)Posição: Meio-campo
LÉO PEDRONome: Leonardo Evangelista de Araújo PedroIdade: 19 anos (03/07/2002)Posição: Meia-atacante
Crédito: Botafogocontrataseisreforçosparaqualificarabase(Foto:Divulgação/Botafogo

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