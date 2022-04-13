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futebol

Botafogo anuncia Sebastian Joffre, emprestado pelo Crystal Palace (ING)

Jogador boliviano tem passagens pelo Florida FC e Crystal Palace, times de John Textor; atacante irá reforçar o time principal...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 21:59

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 21:59
Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Emprestado pelo Crystal Palace (ING), clube em que John Textor também é acionista, Sebastian Joffre acertou com o Alvinegro. Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, o atacante de 22 anos tem passagens pelo Florida FC e Orlando City (EUA). A princípio, ele irá atuar no time principal, mas pode ser encaminhado para a equipe B caso não agrade ou 'sobre' estrangeiros, devido ao limite para escalações no Brasil. Apesar de ter nascido na Bolívia, Sebastian começou a carreira nos Estados Unidos, defendendo as cores do SWFL Adrenaline, e posteriormente no Palm Beach Suns. O atacante também atuou na liga universitária do país, representando o EFSC Titans. No Orlando City e no Crystal Palace, ele integrou o time B do elenco.
Crédito: SebastianJoffrechegaporempréstimoparareforçarotimeprincipaldoBotafogo(Divulgação/Botafogo

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