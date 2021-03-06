Botafogo anuncia Marcinho, a quinta contratação de 2021

O Botafogo segue reforçando o elenco. Neste sábado, o clube de General Severiano anunciou a chegada de Marcinho, que atuou no Cuiabá na última temporada. O atacante é o quinto reforço confirmado para o Alvinegro visando 2021.
+ Pedido de Ceni no São Paulo, tático e com o aval de Chamusca: conheça Marcinho, reforço do Botafogo
Marcinho rescindiu com o Goiás, clube que pertencia com o Goiás, para assinar com o Botafogo. Consequentemente, o jogador chega de forma definitiva ao clube de General Severiano.
O atacante vem de dois acessos à primeira divisão consecutivos na carreira: em 2019 com o Sport e no ano passado com o Cuiabá, onde trabalhou com Marcelo Chamusca, atual treinador do Botafogo, que deu aval para a contratação.