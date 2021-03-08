Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Gilvan, ex-Atlético-GO

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo segue anunciando novidades para o elenco. Nesta segunda-feira, o clube de General Severiano oficializou a contratação do zagueiro Gilvan, que atuou pelo Atlético-GO em 2020.

O defensor de 31 anos chega para oferecer mais experiência ao setor defensivo do Glorioso e é credenciado pelo bom aproveitamento nas bolas aéreas, uma das dores de cabeça do Botafogo na última temporada.