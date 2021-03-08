Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Gilvan, ex-Atlético-GO

O Botafogo segue anunciando novidades para o elenco. Nesta segunda-feira, o clube de General Severiano oficializou a contratação do zagueiro Gilvan, que atuou pelo Atlético-GO em 2020.
O defensor de 31 anos chega para oferecer mais experiência ao setor defensivo do Glorioso e é credenciado pelo bom aproveitamento nas bolas aéreas, uma das dores de cabeça do Botafogo na última temporada.
Gilvan é canhoto e tem 31 anos. O contrato é válido por uma temporada, mas pode ser renovado caso o Botafogo conquiste o acesso para a primeira divisão. O defensor também possui, vale ressaltar, experiência na Série B do Brasileirão com o próprio Dragão.